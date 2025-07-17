Форвард сборной Украины будет выступать в Великобритании

IIHF. Илья Коренчук

Британский клуб «Милтон-Кинс Лайтнинг» объявил о подписании нападающего сборной Украины Ильи Коренчука. Команда из пригорода Лондона в прошлом сезоне выиграла чемпионат Великобритании во втором по значимости дивизионе (NIHL).

Илья переезжает на Туманный Альбион из польского клуба «Заглембе Сосновец», где в прошлом сезоне забросил 9 шайб и отдал 20 результативных передач в 40 матчах. Ранее хоккеист выступал в Польше за «Тыхы» и «Торунь» и трижды становился чемпионом Украины в составе «Донбасса». С 2022 года Коренчук участвовал на трех чемпионатах мира, включая последний бронзовый турнир в мае 2025 года в дивизионе 1A.

«Илья – динамичный и взрывной игрок, обладающий высокой скоростью, мощным броском и впечатляющим владением коньками. Его стремление к постоянному совершенствованию и соревнованиям на высоком уровне делает его отличным игроком для нашей команды. Благодаря его навыкам и стилю игры, за ним будет очень интересно наблюдать», – прокомментировал подписание американский главный тренер «Милтон-Кинс Лайтнинг» Тим Уоллес.

Как и в сборной Украины, Илья будет выступать в свитере под номером 13.

Напомним, что ранее в элитный дивизион чемпионата Великобритании перешел другой хоккеист из Украины.

sport.ua