Барселона хочет арендовать Маркуса Рэшфорда

Футбольный клуб «Барселона» вновь включился в борьбу за английского нападающего Маркуса Рэшфорда, который сейчас принадлежит «Манчестер Юнайтед». Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, каталонцы намерены оформить аренду с последующим обязательным выкупом игрока. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

По информации источника, «Барса» предлагает взять Рэшфорда в аренду с опцией, которая станет обязательной после достижения определённых условий, согласованных между клубами. Конкретные финансовые детали сделки не раскрываются, однако отмечается, что стороны уже ведут активные переговоры.

Почему Рэшфорд может покинуть Манчестер Юнайтед

Маркус Рэшфорд потерял своё место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» после того, как команду возглавил новый главный тренер Рубен Аморим. Именно с его приходом тактические решения тренерского штаба изменились, и англичанин стал получать гораздо меньше игрового времени.

Чтобы не терять форму и оставаться на виду, вторую половину сезона Рэшфорд провёл в аренде в «Астон Вилле». Там нападающий получил больше практики, однако возвращаться в Манчестер и снова бороться за место в основе он, по информации инсайдеров, не планирует.

Планы Барселоны

Для «Барселоны» подписание Рэшфорда — это возможность усилить атакующую линию с минимальными начальными затратами, ведь клуб продолжает действовать в условиях финансовых ограничений.

Руководство каталонцев надеется закрыть сделку уже этим летом, чтобы в новом сезоне англичанин смог стать частью обновлённого состава.

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