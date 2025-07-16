Почему Лука Модрич выбрал «Милан»

Один из самых титулованных футболистов Европы Лука Модрич официально стал игроком миланского клуба. Представляя хорвата, «Милан» ограничился одним простым словом: «Легенда». Сам Модрич признался, что счастлив оказаться в команде и с нетерпением ждёт дебюта в новой футболке. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Детская мечта, ставшая реальностью

В социальных сетях болельщики тут же вспомнили архивное фото: юный Лука в детстве позировал в костюме «Милана». Тогда он мечтал выступать за клуб, в котором блистал его кумир — Звонимир Бобан. Бобан защищал цвета и «Милана», и загребского «Динамо», за которое позже играл и сам Модрич. Но в реальной жизни путь Луки пошёл по другому сценарию: из Загреба он уехал покорять Европу и стал звездой мадридского «Реала».

Новая глава после «Реала»

Его эпоха в «Реале» останется главной страницей в биографии, но карьера Модрича не завершилась вместе с последним матчем за мадридцев. По слухам, у него были варианты в МЛС, Саудовской Аравии и родном «Динамо», но выбор пал именно на «Милан».

Выбор не случаен: причины перехода в «Милан»

Почему? Причин несколько, и все они вполне прагматичны. Во-первых, Модричу важно оставаться в игровом тонусе напередодні ЧМ-2026. Несмотря на возраст, Лука намерен сыграть за Хорватию на мундиале. Для этого ему нужно было выбрать команду, где он получит игровую практику.

Во-вторых, Модрич открыто заявлял, что не хочет играть за клуб, который может пересечься с «Реалом» в еврокубках. В сезоне 2025/26 «Милан» в Лиге чемпионов участия не примет, что идеально вписывается в это пожелание.

Финансовый вопрос и спортивные амбиции

Даже несмотря на более выгодные предложения из США или Саудовской Аравии, Модрич отдал предпочтение спортивной составляющей. Его зарплата в «Милане» составляет порядка трёх миллионов евро в год, что гораздо меньше возможных гонораров на Ближнем Востоке, но Лука выбрал именно то, что ему сейчас нужно: амбициозный проект и возможность играть на высоком уровне.

Параллель с возвращением Ибрагимовича в «Милан»

И в этой истории прослеживается не столько романтика детской мечты, сколько параллель с другим великим ветераном — Златаном Ибрагимовичем. Швед тоже вернулся в «Милан» в 38 лет и помог клубу стать чемпионом Италии, даже не выходя на поле в каждом матче, а влияя на команду своим авторитетом и опытом.

Чем может обернуться переход Модрича для «Милана»

Почему бы не повторить эту историю сейчас? С приходом в команду Луки Модрича и Макса Аллегри, который отлично знает, как делать команды чемпионами, «Милан» получает возможность сосредоточиться исключительно на Серии А, без отвлечения на еврокубки — как это в прошлом сезоне блестяще показал «Наполи».

Модричу подходит именно такой формат: играть важную роль на поле, быть лидером в раздевалке и помогать молодым. Это логичное продолжение карьеры одного из лучших футболистов континента.

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