Бавария продлила контракт со своим 18-летним вингером

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Мюнхенская "Бавария" продлила контракт с вингером Арийоном Ибрагимовичем.

Игрок подписал новый контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года.

"Я рад продлить свой договор с ФК "Бавария" и вернуться домой — играл в этом клубе с юности. Я хочу продолжать совершенствоваться, отдавать все для своей команды и клуба и выигрывать много титулов с "Баварией", — сказал футболист.