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Футбол

Бавария продлила контракт со своим 18-летним вингером

Я хочу продолжать совершенствоваться (с)

Бавария продлила контракт со своим 18-летним вингером

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Мюнхенская "Бавария" продлила контракт с вингером Арийоном Ибрагимовичем.

    Игрок подписал новый контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года.

    "Я рад продлить свой договор с ФК "Бавария" и вернуться домой — играл в этом клубе с юности. Я хочу продолжать совершенствоваться, отдавать все для своей команды и клуба и выигрывать много титулов с "Баварией", — сказал футболист.

    Напомним, что Арийон в прошлом сезоне играл за "Фрозиноне" на правах аренды.

    www.ua-football.com

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