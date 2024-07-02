Видео: Круг по Сильверстоуну с Эстебаном Оконом

Перед Гран При Великобритании гонщик Alpine F1 Эстебан Окон проехал круг на симуляторе по виртуальной версии классического британского автодрома, рассказав о его основных особенностях.

Эстебан Окон: «Всем привет! Сегодня мы прокатимся по трассе, которая считается домом всего британского автоспорта, т.е. по Сильверстоуну. Поехали, начинаем круг!

Сильверстоун – очень интересная трасса Формулы 1, и покрытие здесь обеспечивает очень хорошее сцепление, а любопытный момент заключается в том, что скорости здесь растут с каждым годом.

Едем мы всё быстрее, при этом прижимная сила постепенно снижается, и, как вы видите, создаётся впечатление, что поворотов становится меньше. Из последнего поворота важно хорошо выйти, а 1-й (Abbey) можно легко пройти на полном газу, как и 2-й (Farm).

По сути, первые «настоящие» повороты – это 3-й (Village), после которого смещаемся дальше вправо, и очень крутой 4-й (The Loop). Из этого левого поворота тоже надо постараться выйти получше, ведь за ним следует 5-й поворот и начинается длинная прямая.

Там расположена точка детекции секундного интервала, чтобы можно было применять систему DRS, поэтому с открытым задним крылом едем до следующего поворота (Brooklands). Он довольно интересный, и перед ним тормозим как можно позже, минуем апекс, после чего стараемся сохранить как можно более высокую скорость на выходе, а 7-й поворот (Luffield) надо преодолеть так, чтобы избежать двух апексов. Выйти из него надо как можно шире, ведь после него опять начинается очень длинная прямая.

Следущий поворот (Woodcote) проезжаем на полном газу, и вот мы приближаемся к связке Maggotts – Becketts – Chapel. Это очень весёлая секция, особенно если её проходить с активированной DRS.

15-й поворот (Stowe) – тоже очень быстрый, а перед 16-м (Vale) тормозим вплотную к правому поребрику, после чего приближаемся к последней шикане круга и проходим её. Вот мы и проехали круг по Сильверстоуну!»

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