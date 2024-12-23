Машина Ferrari 2025 года будет на 99% новой

Команда Ferrari решила построить практически полностью новую машину для сезона 2025 года. Руководитель Скудерии Фредерик Вассёр рассказал, что в новинке инженеры задействует менее 1% деталей, использовавшихся в предшественнице SF-24.

Фредерик Вассёр: «В Бахрейне узнаем, насколько конкурентоспособной окажется новая машина. Иногда вы просто не осознаёте, что идёте на риск, и понимаете это уже после того, как всё сделано.

Наша машина 2025 года будет полностью новой. Мы используем менее 1% деталей, которые применялись в машине 2024 года. У нас совершенно другой проект, поэтому сейчас мы не можем сказать, что 2025-й станет нашим годом, но я верю в проект, над которым мы работаем.

Впереди не менее интересный вызов, чем тот, который мы уже преодолели в прошедшем сезоне. Я очень горжусь тем, как мы справились с трудностями, но теперь должны сделать ещё один шаг вперёд с точки зрения стабильности».

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