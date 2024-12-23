Шон Дайч отбирает очки у еще одного лондонского топ-клуба. Эвертон – Челси 0:0. Видеобзор матча

Ириски снова играют на ноль

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Команда Виталия Миколенко в домашних стенах сумела остановить очередной лондонский гранд. “Эвертон” расписал нулевую ничью с “Челси“”в рамках одного из матчей 17-го тура Английской Премьер-лиги.

Несмотря на существенное преимущество “синих” по основным статистическим показателям, “ирискам” удалось заработать хотя бы одно очко, избежав поражения. Подопечные Шона Дайча вышли на 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, а “Челси” остается на второй строчке.

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АПЛ, 17-й тур

Ливерпуль. “Гудисон Парк”

Эвертон – Челси 0:0

Видеообзор матча:

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