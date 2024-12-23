Нганну усомнился в решении, которое приняли в реванше Усика и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Нганну

Чемпион PFL в тяжелом весе Франсис Нганну высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Это был замечательный бой. Тайсон мог победить, он был очень близок. Он мог это сделать, судя по тому, как проходил бой», – сказал Нганну.

В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александра Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua