Реконструкция Хунгароринга идёт полным ходом

Организаторы Гран При Венгрии рассказали о ходе продолжающейся реконструкции на трассе Хунгароринг.

К середине декабря на автодроме полным ходом идёт возведение нового комплекса боксов и новых трибун на стартовой прямой. Все работы должны быть закончены к этапу Формулы 1, который запланирован на 1-3 августа 2025 года.

«Пейзаж Хунгароринга меняется с каждым днём, – прокомментировали организаторы ход реконструкции. – Новое здание боксов продолжает «расти»: второй этап практически полностью закончен. Продажи билетов указывают на то, что в 2025-м мы можем ожидать рекордную посещаемость».

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