Чемпион US Open-2024 временно отстранен от выступлений из-за нарушений правил антидопинговой программы

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) опубликовало информацию о том, что австралийский теннисист Макс Перселл принял решение о добровольном временном отстранении в рамках Теннисной антидопинговой программы (TADP).



26-летний Перселл, занимающий 12-е место в мировом рейтинге в парном разряде и 105-е место в одиночном разряде, признал нарушение статьи 2.2 TADP, связанное с использованием запрещенного метода, и запросил временное отстранение с 10 декабря 2024 года. Отстранение вступило в силу 12 декабря 2024 года, а время, проведенное под временным отстранением, будет засчитано при назначении будущих санкций.

На период временного отстранения Перселлу запрещено участвовать в соревнованиях, тренировать или посещать теннисные мероприятия, проводимые под эгидой членов ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon и USTA) или национальных ассоциаций.

Также сообщается, что на период расследования ITIA не будет предоставлять дополнительных комментариев.

Макс Перселл в сезоне 2024 года пять раз доходил до финала на турнирах основного тура в парном разряде. Вместе со своим соотечественником Джорданом Томпсоном он стал чемпионом парного US Open, а также выиграл титулы на соревнованиях АТР в Далласе, Лос-Кабосе и Хьюстоне. Перселл и Томпсон также дошли до финала на Уимблдоне. В одиночном разряде австралиец стал финалистом турнира АТР в Истбурне, где уступил Тэйлору Фритцу.

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