Дюбуа сказал где будет драться с Усиком и дал наглое обещание украинцу

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа бросил вызов обладателю трех основных поясов хевивейта Александру Усику после его победы против Тайсона Фьюри.

«Пришло мое время, я обещаю победить Усика, я его точно одолею. Этот бой будет на Уэмбли. Я нокаутирую Усика», – сказал Дюбуа.

В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александра Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua