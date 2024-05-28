Хорнер: Пересу нужно вернуться к прежней форме

В начале сезона Серхио Перес выступал весьма успешно, поднимался на подиум, но в двух последних Гран при заработал всего четыре очка и опустился на пятое место в личном зачёте. Руководитель команды Кристиан Хорнер заявил в Монако, что мексиканцу нужно прибавить.

Кристиан Хорнер: «Уик-энд в Монако получился непростым для Серхио. Для нас крайне важно, чтобы обе машины зарабатывали очки. Поскольку мы не можем игнорировать угрозу со стороны Ferrari и McLaren в обоих чемпионатах, в свое время мы примем решение.

Вспомните первые шесть гонок – Серхио был очень силен, квалифицировался на первом ряду, финишировал вторым и третьим и очень хорошо набирал очки. Нам просто нужно вернуться к этому и больше не допускать провалов».

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