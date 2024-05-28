Менхенгладбахская Боруссия хочет расторгнуть контракт с опытным полузащитником

Об этом сообщает Kicker

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"Жеребцы" уже несколько сезонов подряд проводят посредственные результаты в Бундеслиге, что в итоге вылилось в смене руководства клуба. Кроме того, менхенгладбахская "Боруссия" планирует кардинальные изменения и в составе команды.

Кристоф Крамер был неотъемлемой частью полузащиты "Гладбаха" в течение последних восьми сезонов Бундеслиги. Однако чемпион мира 2014 года эту кампанию фактически провел на скамейке запасных, выйдя лишь раз в стартовом составе. Учитывая перспективы 33-летнего игрока и растущую конкуренцию летом, "Боруссия" хотела бы разорвать с ним контракт, до которого остался еще один год, во время летнего перерыва. Первоначальные переговоры были отложены без каких-либо результатов.

Добавим, что Кристоф Крамер в этом сезоне появлялся на поле 16 раз (всего провел 343 минуты) и никакими результативными действиями не отметился.

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