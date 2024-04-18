Шахтер встретится с Зарей в рамках перенесенного тура УПЛ

В четверг, 18 апреля, состоится перенесенный матч 10 тура Украинской Премьер-Лиги в котором донецкий Шахтер приедет в гости к луганской Заре.

Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на Youtube-канале FootballHub.

Отметим, что встречу между клубами перенесли по просьбе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, чтобы национальная команда смогла лучше подготовиться к матчам квалификации Евро-2024.

Напомним, в рамках 24 тура УПЛ «горняки» в меньшинстве минимально победили полтавскую Ворсклу, а луганчане одолели одесский Черноморец.

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