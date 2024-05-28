Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей

Звездный китайский хевивейтер Чжан Чжилей высказался о мегафайте за титул абсолютного чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Усик – великий воин! Он одержал заслуженную победу. Тайсон тоже показал себя очень хорошо, на ринг вышли два идеальных боксера. Мы увидели фантастический поединок, в котором Усик одержал заслуженную победу.

Реванш? Я немного не в том положении, чтобы давать им советы на второй бой. Это их дело. Нужно извлечь урок из этого поединка, как бы он ни закончился – победой или поражением», – сказал Чжилей.

Ранее о мегафайте в Эр-Рияде высказался следующий соперник Чжилея Деонтей Уайлдер.

sport.ua