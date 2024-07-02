Легендарный Пакьяо назвал боксера, который нанес ему самый сильный удар

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэнни Пакьяо

Легендарный бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо назвал боксера, который нанес ему самый сильный удар за профессиональную карьеру.

«Кто меня сильнее всех ударил? Мигель Котто. Я до сих пор чувствую некоторые из тех ударов, которые он нанес мне. Прижиматься к канатам – не лучший вариант, когда вы деретесь с ним. Он также умел наносить очень точные удары. Он невероятный», – сказал Пакьяо.

Пакьяо в 2009 году победил Котто техническим нокаутом и отобрал у него титул WBO в полусреднем весе.

Ранее стало известно, что легендарный 45-летний филиппинский боксер Мэнни Пакьяо 28 июля проведет выставочный поединок против 25-летнего японского бойца ММА Тихиро Судзуки.

sport.ua