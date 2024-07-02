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Футбол

Тарасенко получил контрактное предложение от «Питтсбурга»

Тарасенко получил контрактное предложение от «Питтсбурга»

Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports

Российский нападающий Владимир Тарасенко может стать игроком «Питтсбурга», сообщает журналист Джош Йох в своих социальных сетях.

По данным источника, руководство «Пингвинз» сделало контрактное предложение 32-летнему форварду. Под потолком зарплат у «Питтсбурга» еще есть 4,3 миллиона долларов. Отмечается, что Тарасенко также интересуются несколько других клубов НХЛ.

В первой части минувшего сезона НХЛ Тарасенко выступал за «Оттаву». На его счету 57 проведенных матчей в регулярном чемпионате, в которых он забросил 17 шайб и отдал 24 результативные передачи.

В марте 2024 года Тарасенко был обменян во «Флориду», в составе которой стал обладателем Кубка Стэнли. Хоккеист провел 19 матчей за «Пантерз» в регулярном чемпионате, набрав 14 (6+8) очков. В плей-офф НХЛ Тарасенко принял участие в 24 встречах, забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи. Сейчас россиянин является неограниченно свободным агентом.

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