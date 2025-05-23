Плей-офф за место в Бундеслиге, 1-я игра

Хайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм – Эльверсберг 2:2

Голы: Зирслебен 62, Хонзак 65 – Петков 18, Аслани 42

"Хайденхайм" показал характер после перерыва, вернувшись в игру после провального первого тайма с "Эльверсбергом". Быстро перестроились (смены схемы и 3 замены в перерыве), придавили дерзкого претендента и оперативно совершили камбек с 0:2. Показав типичные добродетели для такого уровня: доминация в единоборствах, высокий темп и опасная игра на стандартах.

"Эльверсберг" же показал совсем другой футбол до перерыва: умный и быстрый перепас, который не раз разрезал глухой блок обороны хозяев (пятерка сзади и 3 ЦП), постоянный перегруз чужой опорной зоны. Включения агрессивного прессинга, и всё это с явно худшим качеством состава даже в сравнении с сегодняшним оппонентом. Такой себе "Вердер" Оле Вернера, только с исполнителями на две головы ниже.

Потому неудивительно, что "Хайденхайм" страдал в стартовые 45 минут не меньше, чем с "Вердером" (1:4) в последнем туре. Первыми выходить вперед могли именно они после того, как "Эльверсберг" провалился на своем корнере и пропустил Дорша на буллит с центре поля. Но в остальное время было видно только гостей.

Гол Петкова придал им уверенности, став плодом агрессивного включения в прессинг и быстрой комбинации в 1-2 касания с участием всей группы атаки. Мяч Аслани вообще был чисто испанским. В узком пространстве между 5-6 игроков "Хайденхайма" спокойно разыграли, и вывели форварда на ударную позицию по самому центру ворот. Зирслебен ужасно ошибся позиционно, но комбинацию гостей это ничем хуже не делает.

Как и с Бременом на выходных, Франк Шмидт снова перестроился с тройки сзади на 4-2-3-1 с выходом Ваннера десяткой и смелыми 3 заменами, Зивзивадзе под забросы и АПЗ Сиензой в опорной. Наглый ход сработал оперативно, хотя к навалу пришлось добавить еще и бешеную интенсивность, чтобы наконец задавить "Эльверсберг".

Задавили полностью: закончили с xG 3.18, почти на все 3 наиграв в последние 45. И заслужили, пожалуй, даже победу. Но хрупкость обороны "Хайденхайма" и интенсивность до перерыва – просто жуть. Издевались даже игроки уровня "Эльверсберга". Впрочем, второй тайм показал и довольно чётко, что "Эльверсбергу" еще рано в элиту. И мы вряд ли их там увидим.

Хайденхайм: Мюллер – Буш, Майнка, Зирслебен – Траоре, Дорш (Сиенза, 46), Шеппнер, Бек (Ваннер, 46), Кретциг – Пирингер (Зивзивадзе, 46), Хонсак (Конте, 76)

Эльверсберг: Кристоф – Баум, Рор, ле Жонкур, Нойбауэр – Фелльхауэр (Зикингер, 78), Шахин – Петков, Дамар, Циммершид (Шнелльбахер, 78) – Аслани

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