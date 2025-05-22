Тони Беллью объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе Уембли.

После официального объявления поединка на стадионе Уэмбли состоялась традиционная дуэль взглядов. Бывший соперник Усика Тони Беллью рассказал, почему Дюбуа так поступил.

«Дюбуа пытался таким образом залезть Усику под кожу, но это невозможно. Ему не удастся это сделать», – пояснил Тони.

В 2023 году Усик сумел нокаутировать Дюбуа джебом в девятом раунде.

sport.ua