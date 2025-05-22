Рабат. Томлянович и Джоинт встретятся в полуфинале, Осорио сыграет против Кристиан

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 250 в Марокко



Рабат, Марокко • 19-24 мая • грунт • $275,094

Действующая чемпионка: Пэйтон Стёрнс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Айла Томлянович (Австралия) – Джессика Боусас Манейро (Испания, 10) 6:1, 6:3

Майя Джоинт (Австралия) – Энн Ли (США, 4) 6:2, 6:1

Жаклин Кристиан (Румыния) – Анастасия Севастова (Латвия, WC) 6:3, 6:4

Камила Осорио (Колумбия, 2) – Мария Матеас (США) 6:3, 6:1

Айла Томлянович сыграет 11-й полуфинал в карьере, в том числе третий на грунтовом покрытии. Предыдущие два также были в Рабате в 2018 и 2019 годах.

Майя Джоинт, которая станет соперницей Томлянович, проведет второй полуфинал в карьере. В январе она сыграла на этой стадии в Хобарте.

Жаклин Кристиан пятый раз в карьере вышла в полуфинал на турнире WTA и впервые ей это удалось на грунте. Румынка будет бороться за свой второй финал в Туре.

Камила Осорио ранее 10 раз доходила до 1/2 финала на соревнованиях WTA. Также это будет седьмой полуфинал для колумбийки на грунте, в котором она попробует взять реванш у Кристиан за поражение в прошлом сезоне в Ухане.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua