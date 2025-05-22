ЧМ по хоккею. Кросби не помеха: сборная Дании переписала историю

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Сборная Дании по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира сенсационно выбила Канаду со счетом 2:1, оформив две шайбы в конце третьего периода.

Главной звездой датчан стал вратарь Фредерик Диков, отразивший 39 бросков. Именно кипер долгое время оставлял партнеров в игре, не позволяя сопернику забросить много шайб.

Сборная Дании вошла в историю чемпионатов мира – команда впервые вышла в полуфинал. Датчане принимают турнир вместе со Швецией – и обе сборные сыграют в полуфинале.

В 1/2 финала Дания сыграет против Швейцарии, а Швеция – против США.

sport.ua