Третья ракетка мира пропустит «Мастерс» в Риме из-за травмы

Карлос Алькарас не сыграет на турнире ATP 1000 в столице Италии

Испанский теннисист сообщил, что снялся с «Мастерса» в Риме, который стартует на следующей неделе.

«После выступления в Мадриде я почувствовал боль и легкий дискомфорт в руке. Сегодня сделал несколько тестов, и у меня отек мышц в пронаторе, что является следствием недавней травмы. К сожалению, я не смогу сыграть в Риме. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть на 100% без боли. Мне очень жаль, увидимся в следующем году».

В прошлом году Алькарас впервые сыграл на турнире в Италии и одержал одну победу в матче второго круга и затем уступил Фабиану Марожану из Венгрии.

btu.org.ua