<img title="Яремчук летом вернется в Брюгге — источник" src="/wp-content/uploads/2024/05/ae6d30c0615ed2c6055ac90ff63e43b1.jpg" alt="Яремчук летом

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Украинский форвард Валенсии Роман Яремчук летом вернется в Брюгге.

Об этом сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, руководство «летучих мышей» высоко ценит вклад украинца, но не может позволить себе выкупить контракт Яремчука. Бельгийцы хотят получить за нападающего примерно 4 млн евро, чтобы частично отразить потраченные на него средства.

Роман перешел в Брюгге из Бенфики за 17 миллионов евро в 2022 году. Пока украинец играет за Валенсию на правах аренды, которая действует до 30 июня 2024 года.

Отметим, в этом сезоне Яремчук провел 25 матчей в составе испанцев, в которых забил 4 гола.

Ранее мы сообщили, что нападающий полностью восстановился после травмы и готов сыграть в матче 34-го тура Ла Лиги против Алавеса.

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