Australian Open. Осака не смогла доиграть матч против Бенчич, Данилович победила шестую ракетку мира Пегулу

В женской сетке Открытого чемпионата Австралии завершился шестой игровой день



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Третий круг

Мирра Андреева (-, 14) – Магдалена Френх (Польша, 23) 6:2, 1:6, 6:2

Коко Гауфф (США, 3) – Лейла Фернандес (Канада, 30) 6:4, 6:2

Белинда Бенчич (Швейцария, SR) – Наоми Осака (Япония) 7:6(3) – отказ

Ольга Данилович (Сербия) – Джессика Пегула (США, 7) 7:6(3), 6:1

Коко Гауфф продлила свою беспрогрышную серию до десяти матчей, во второй раз в этом месяце победив Лейлу Фернандес. Теннисистки встречались чуть больше двух недель назад в рамках United Cup. Американка третий сезон подряд сыграет в четвёртом круге Australian Open и попробует второй раз выйти в четвертьфинал.

Белинда Бенчич выиграла стартовый сет в матче против Наоми Осака, которая затем отказалась от продолжения борьбы из-за травмы мышц живота. Напомним, что именно это повреждение не позволило японке доиграть финал на турнире в Окленде две недели назад. Дальше Бенчич встретится с Коко Гауфф, против которой играла два раза и потерпела одно поражение.

Ольга Данилович (№55 WTA) одержала третью победу над соперницей из топ-10 и самую рейтинговую в своей карьере. Сербка второй раз сыграет в 1/8 финала на турнире Grand Slam. В прошлом году она дошла до этой стадии на Ролан Гаррос, где стартовала с квалификации. За свой первый четвертьфинал Данилович поспорит с Паулой Бадосой.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua