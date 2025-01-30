Херберт: У Расселла есть всё, чтобы стать чемпионом

В прошлом году бывший гонщик Формулы 1 Джонни Херберт назвал результаты Mercedes главным разочарованием сезона, а сейчас ждёт от команды сюрпризов…

Джонни Херберт: «В этом году в Mercedes всё изменится. Расселл станет первым номером команды, в которую пришёл молодой Кими Антонелли. Джордж уже доказал умение побеждать, у него есть всё, чтобы выигрывать гонки и бороться за титул. Вопрос в том, на что в этом году сможет претендовать Mercedes.

Думаю, в финальном сезоне по действующему регламенту у Mercedes будет шанс. Я жду плотной и равной борьбы, в которой невозможно заранее назвать фаворита, но у Mercedes наверняка будет возможность выигрывать гонки и двигаться к чемпионству. Никто не знает, что произойдет в этом году. Вот тут-то команда и должна взяться за дело и повести за собой. В Mercedes способны это сделать».

Источник