Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»

Анатолий Дудченко.

Бывший чемпион мира по версиям WBF и IBF Анатолий Дудченко вспомнил бой против немецкого оппонента – Роберта Воге. Украинец признался, что поставил ставку на этот поединок.

«Знаковым было сражение против немца Роберта Воге за титул IBF. Тогда я всего две недели готовился и все ставили на то, что я проиграю немецкому боксеру. Однако я верил в себя и поставил 2 миллиона долларов на свою победу.

Приехал на бой и победил соперника. Это было действительно исторически, несмотря на то, что во время поединка я сломал руку и боксировал одной. Тогда еще в 7 раунде Воге упал от моего удара, и я такой думаю: «Господи, я же на очки поставил». Пришлось уже сдержать до 12 раунда. Вот собственно, такова была победа», – сказал Анатолий

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sport.ua