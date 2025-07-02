Боксер-чемпион: «Реванш Усик – Дюбуа? Он не сможет так круто это делать»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик сделал прогноз на бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Дюбуа действительно прибавил, но я не думаю, что мы это заметим в бою с Александром, мне кажется, что свои новые «активы» Дюбуа сейчас может круто использовать против больших, медленных тяжеловесов, но они не сработают против умного и быстрого Александра. Поэтому думаю, мы увидим бой, очень похожий на первый.

На сегодня Александр доказал, что он номер 1 в мире. Говорить за все времена я не буду, потому что есть много факторов, которые очень трудно сравнить, каждый герой своего времени, но безусловно Александр вписал свое имя в историю как один из лучших», – отметил Гвоздик.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua