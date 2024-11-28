«Это так не работает, не надо...» Легендарный боксер – о 2 бое Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Легендарный боксер Дюк Маккензи – первый британец, покоривший три дивизиона, поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Многие говорят, что Тайсону надо набрать вес перед этим боем, но это так не работает. Он наберет больше веса и подумает: «На этот раз я буду издеваться над Усиком, потому что я намного больше»… этого не надо делать. Тайсон будет медленнее, он будет более предсказуемым, он будет пропускать больше ударов. Усик – это тот боксер, который никогда не был уязвимым, Тайсон с помощью своего веса его не победит», – сказал Маккензи.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua