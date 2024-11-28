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Футбол

Нападающий Ювентуса готов вернуться на поле

Хорошие новости для итальянцев

Нападающий Ювентуса готов вернуться на поле

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Нападающий "Ювентуса" готов вернуться на поле

    Sky Italia сообщает, что Душан Влахович физически здоров, ему просто не хватает скорости. Тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта может выставить нападающего на ближайший матч Серии А против "Лечче".

    Источник сообщает, что у футболиста нет мышечных проблем, но все будет зависеть от ощущений игрока. В клубе настроены оптимистично.

    Влахович готовится к вызову на выездной матч против "Лечче", где десять месяцев назад он оформил дубль. Тьяго Мотта на это рассчитывает. Чтобы училить атаку и вернуться в чемпионскую гонку.

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    • Душан Влахович травмировался в матче сборной Сербии против Дании.

    Нападающий сыграл за "Ювентус" в 16-ти играх во всех турнирах, забил 9 голов и отдал ассист.

    www.ua-football.com

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