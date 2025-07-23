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Футбол

Женское Евро. Испания впервые вышла в финал, обыграв самую титулованную сборную в истории турнира

Женское Евро. Испания впервые вышла в финал, обыграв самую титулованную сборную в истории турнира

    • В первом тайме "Ла Роха" оказывала давление на соперниц (владение 77%, удары 12-2), но "фрау" выстояли. После перерыва игра выровнялась и немки начали создавать моменты. В овертайме команды по 5 раз пробили по воротам друг другу, но именно "фурия роха" реализовала единственный момент.

    Испания впервые выходит в финал и раньше только на ЧЕ-1997 претендовала на медали, выиграв тогда бронзу. Коллектив ФРГ выступал в финалах 9 из 14 Евро, но в этом розыгрыше ограничится ½. Команда королевства встретится в решающем поединке с Англией.

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    • Женское Евро. Полуфинал

    Цюрих. Летцигрунд Штадион

    Германия – Испания 0:1

    Гол: Бонмати, 113

    www.ua-football.com

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