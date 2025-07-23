Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший двукратный чемпион мира британец Лоуренс Околи поделился мыслями о будущем Александра Усика.

«Александр Усик откажется от всех своих поясов. Но произойдет это не раньше года. И тогда, возможно, наступит мое время. Когда Усик оставит пояс WBC, он сразу перейдет Агиту Кабайелу, и я хотел бы с ним бой», – отметил Околи.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua