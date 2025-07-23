Прага. Ван Синьюй отыграла матчбол во втором круге, 18-летняя Валентова впервые победила соперницу из топ-50 и дебютирует в 1/4 финала

Результаты матчей второго круга на турнире WTA в столице Чехии



Прага, Чехия • 21-26 июля • хард • $275,094

Действующая чемпионка: Магда Линетт (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Линда Носкова (Чехия, 1) – Элизабетта Коччаретто (Италия) 6:2, 6:4

Катержина Синякова (Чехия) – Доминика Шалкова (Чехия, WC) 7:6(4), 6:3

Ван Синьюй (Китай, 4) – Луция Гавличкова (Чехия, WC) 3:6, 7:5, 7:6(6)

Сара Бейлек (Чехия) – Алиша Паркс (США, 8) 7:6(9), 6:3

Мари Боузкова (Чехия, 5) – Лукреция Стефанини (Италия, LL) 6:4, 6:4

Энн Ли (США, 9) – Леолия Жанжан (Франция) 6:4, 6:3

Джессика Понше (Франция, LL) – Барбора Палицова (Чехия, WC) 6:1, 7:5

Тереза Валентова (Чехия) – Ребекка Шрамкова (Словакия, 2) 7:6(1), 7:5

Линда Носкова четвертый год подряд сыграет в четвертьфинале домашнего турнира и будет бороться за четвертый полуфинал. Следующей соперницей чешки будет Катержина Синякова – для теннисисток это будет первая встреча.

Ван Синьюй на тай-брейке решающего сета уступала со счетом 2-5 и затем отыграла один матчбол.

Тереза Валентова (№106 WTA) одержала свою первую победу над соперницей из топ-50 и впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA.

Четвертьфинальные пары: Носкова – Синякова, Ван – Бейлек, Боузкова – Ли, Понше – Валентова.

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Фото: Pavel Lebeda.

btu.org.ua