Барселона. Алькарас вновь победил Фиса и сыграет в финале против Руне

На турнире ATP 500 в Испании известны участники решающего матча



Барселона, Испания • 14-20 апреля • грунт • €3,050,800

Действующий чемпион: Каспер Рууд (Норвегия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Артур Фис (Франция, 7) 6:2, 6:4

Хольгер Руне (Дания, 6) – Карен Хачанов (-) 6:3, 6:2

• Карлос Алькарас второй раз за две недели победил Артура Фиса и вторую неделю подряд будет играть в финале (на прошлой неделе он выиграл титул в Монте-Карло). Испанский теннисист одержал 14-ю победу подряд на кортах в Барселоне и проведет здесь третий финальный поединок (становился чемпионом в 2022 и 2023 годах). Всего для 21-летнего испанца это будет 24-й финал на уровне АТР-тура, в котором он будет бороться за свой 19-й титул. В этом сезоне Алькарас еще выиграл титул АТР 500 в Роттердаме.

• Хольгер Руне за 67 минут победил Карена Хачанова в их первом очном поединке. Датский теннисист 11-й раз в карьере сыграет в финале турнира АТР и будет бороться за свой 5-й титул. В этом сезоне Руне дошел до финала на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс, где проиграл британцу Джеку Дрэйперу. В последний раз чемпионом турнира АТР Хольгер Руне становился ровно два года назад на грунтовом турнире АТР 500 в Мюнхене.

Карлос Алькарас и Хольгер Руне сыграют друг с другом четвертый раз и впервые на грунте. Испанец лидирует в их противостоянии, одержав две победы. Их последний поединок состоялся на Уимблдоне-2023 (победил Алькарас).

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