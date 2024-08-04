Вашингтон. Коболли остановил Шелтона и проведёт дебютный финал в Туре против Корды

Результаты полуфинальных матчей на турнире ATP 500 в США

Вашингтон, США • 29 июля – 4 августа • хард • $2,271,715

Действующий чемпион: Дэниэл Эванс (Великобритания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Себастьян Корда (США, 4) – Фрэнсис Тиафо (США, 5) 6:4, 6:4

Флавио Коболли (Италия, 10) – Бен Шелтон (США, 2) 4:6, 7:5, 6:3

Себастьян Корда (№22 ATP) сравнял счёт в личных встречах с Фрэнсисом Тиафо (3-3) и восьмой раз в карьере вышел в финал турнира ATP. В этом сезоне американец сыграл в решающем матче на травяных кортах в Хертогенбосе. Свой единственный титул Себатьян выиграл в 2021 году на грунте в Парме.

Флавио Коболли (№48 ATP) записал в свой актив третью победу над игроком, входящим в топ-20 рейтинга, в том числе вторую в матчах против Бена Шелтона. В мае итальянец был сильнее представителя США на грунтовом турнире в Женеве. Флавио проведёт свой дебютный финал на уровне ATP.

В этом году Корда был сильнее Коболли во втором круге грунтового “Мастерса” в Риме. Отметим, что оба игрока на пути в финал отыгрывали матчболы: в третьем круге американец отыграли два матчбола, а итальянец – пять.

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