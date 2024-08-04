Штайнер: У Alpine нет равноценной замены Окону

В конце сезоне завершится сотрудничество Эстебана Окона с командой Alpine. Французский гонщик продолжит карьеру в Haas, а команде из Энстоуна ещё предстоит подписать контракт с новым гонщиком. Бывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер считает, что в Alpine не смогут найти полноценную замену Окону.

«Насколько я понимаю, для Alpine сотрудничество с Эстебаном превратилось в постоянную головную боль, поэтому в какой-то момент они решили, что лучше болезненное расставание, чем непрекращающаяся боль, – поделился мнением Штайнер в подкасте The Red Flags. – Они решили, что больше не хотят иметь с ним дело и разберутся с последствиями его ухода.

Полагаю, именно так всё и было. Чаша терпения переполнилась. Когда у команды одна и та же проблема, которая не решается годами, нужно что-то менять, поскольку в противном случае эта проблема будет возникать вновь и вновь.

Гораздо важнее, что у Alpine нет равноценной замены для Окона. Одно дело, когда у команды есть, кого пригласить на место уходящего гонщика, но я сейчас не вижу на рынке свободных гонщиков уровня Окона».

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