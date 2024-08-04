Холифилд назвал боксера современности, который опаснее Майка Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Легендарный боксер Эвандер Холифилд, который был абсолютным чемпионом в двух весовых категориях, назвал боксера современности, который опаснее Майка Тайсона. Холифилд выделил чемпиона мира в легком весе по версии WBA Джервонту Дэвиса.

«Дэвис – очень хороший боец. Он очень опытный боец, он чем-то напоминает мне Уиттакера.

«Танк» – мастерский боксер и мощный удар – у него есть и то, и другое! Это делает его еще более опасным, чем Майк Тайсон», – сказал Холифилд.

Ранее легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри.

sport.ua