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Футбол

Билеты на выездной матч Динамо против Рейнджерса стоят 1,5 тысячи гривен

Для покупки нужно зарегистрироваться

Билеты на выездной матч Динамо против Рейнджерса стоят 1,5 тысячи гривен

Фото: ФК Динамо

    • "Динамо" опубликовало информацию для болельщиков, которые могут посетить ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Рейнджерса" в Шотландии.

    На поединке будет организован специальный гостевой сектор для украинских фанатов. Цена билета – 29 фунтов стерлингов, что равняется ориентировочно 1500 гривнам.

    Пропуск на матч можно будет приобрести в день поединка в Глазго. Для этого обязательно необходимо предварительно заполнить и оформить заявку.

    Подробная информация о том, как подать заявку и приобрести билет, будет объявлена ​​дополнительно на следующей неделе. Следите за новостями на официальных ресурсах клуба”, – добавляет “Динамо”.

    Матч между киевлянами и “Рейнджерс” в Глазго состоится 13 августа. Неделей ранее – 6 августа – "Динамо" примет шотландцев в Люблине.

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    www.ua-football.com

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