Вашингтон. Боузкова обыграла третью ракетку мира и сыграет против Бадосы в финальном матче

Результаты полуфиналов на турнире WTA 500 в США

Вашингтон, США • 29 июля – 4 августа • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Мари Боузкова (Чехия) – Арина Соболенко (-, 1)

Паула Бадоса (Испания, WC) – Кэролайн Доулхайд (США) 6:3, 6:3

Мари Боузкова (№43 WTA) взяла реванш у Соболенко за поражение в прошлом году на турнире WTA 1000 в Майами и одержала шестую в карьере победу над представительницей топ-5 рейтинга. В последний раз чешке такое удавалось год назад на турнире WTA 1000 в Цинциннати, когда она была сильнее Джессики Пегулы. Боузкова проведёт седьмой финал в карьере, в котором будет бороться за второй трофей, и первый на соревнованиях серии 500.

Паула Бадоса (№62 WTA) сыграет свой четвёртый решающий матч на уровне WTA и первый с января 2022 года, когда она выиграла титул WTA 500 в Брисбене. Отметим, что испанка победила во всех трёх предыдущих финалах, в которых принимала участие.

Боузкова и Бадоса ранее встречались в рамках WTA-тура один раз: в 2022 году испанка победила чешскую теннисистку во втором круге турнира WTA 1000 в Майами.

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