Жак Вильнёв: Перес не стал хуже – Ферстаппен прибавил

Жак Вильнёв вступился за Серхио Переса, который в последние месяцы находится под огнём критики за невыразительные результаты. Чемпион мира 1997 года считает, что мексиканский гонщик не стал пилотировать хуже, а это его напарник Макс Ферстаппен прибавил, что и привело к увеличению разрыва между ними.

Жак Вильнёв: «Red Bull уже потеряли свои лидирующие позиции. Сейчас две лучшие команды McLaren и Mercedes. Но Макс Ферстаппен по-прежнему побеждает за счёт своих качеств, но с каждой гонкой делать это становится всё сложнее и сложнее.

Я считаю, что Переса несправедливо оценивают. Я не думаю, что он стал хуже, чем два года назад. Это Макс прибавил, поэтому отрыв между ними увеличился. Пересу гораздо сложнее пилотировать машину, но и Ферстаппену нелегко. Тем не менее, Макс уже выиграл противостояние с напарником в этом сезоне».

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