ВИДЕО. Ломаченко и Стивенсон едва не подрались перед боем Кроуфорда

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялся чемпионский бой, в котором Теренс Кроуфорд по очкам победил Исраила Мадримова.

На поединке присутствовали два чемпиона мира в легком весе – Василий Ломаченко, который обладает поясами по версиям IBF и IBO, а также Шакур Стивенсон, который владеет титулом по версии WBC. Ранее Стивенсон в СМИ заявил, что Ломаченко его разочаровал.

Между двумя чемпионами началась словесная перепалка, в ходе которой Ломаченко предложил провести бой прямо сейчас в ринге, Стивенсон согласился. Все могло бы перерасти в драку, однако охранники этого не допустили:

sport.ua