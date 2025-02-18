«Увидимся на ринге». Месси бросили вызов и пригласили на поединок

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Американский блогер Логан Пол бросил вызов звездному аргентинскому футболисту Лионелю Месси – предлагает взять перчатки и провести бой по правилам бокса. Он обвинят игрока «Интер Майами» в краже дизайна энергетических напитков:

«Месси обвиняется в преследовании нас и копировании нашей работы. Позвольте все объяснить. Брат, ты украл все, что мы придумали. Это невозможно не заметить.

Потом мы будем иметь проблемы с законом, потому что наши напитки выглядят идентично. Мы собираемся обратиться в суд. Это нарушение авторских прав. Но мы можем решить наш конфликт в ринге.

Если ты не можешь кого-то победить, то как можно называть себя лучшим? Логан Пол против Лионеля Месси, 2025 год. Как вам? Увидимся на ринге, брат», – сказал блогер.

Ранее сообщалось, что Логан может провести поединок против своего брата – в социальных сетях появился постер предстоящей встречи.

sport.ua