Браун о торжественном ужине в честь 75-летия Формулы 1

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, по-настоящему любит автоспорт и сам участвует в гонках исторических машин, поэтому в компании легендарных героев Формулы 1 прошлых лет чувствует себя вполне комфортно.

Накануне в одном из роскошных лондонских ресторанов за торжественным ужином собралась впечатляющая компания, о чём Браун рассказал на своих страницах в социальных сетях.

Зак Браун: «Меня часто спрашивают, были ли моменты, когда мне удавалось осознать, насколько мне повезло в жизни, что я стал исполнительным директором McLaren? На самом деле это бывает редко, потому что я полностью сосредоточен на делах нашей команды, которыми нужно заниматься постоянно, чтобы помогать ей добиваться успеха.

Но сегодня в честь 75-летия Формулы 1 я отужинал у Гордона Рамзи в компании с величайшими легендами нашего спорта. Это четыре из пяти моих самых любимых гонщиков: Эмерсон Фиттипальди, Мика Хаккинен, Марио Андретти и Найджел Мэнселл.

Не хватало только Айртона Сенны. Я действительно сожалею, что в прошлом мне не довелось с ним встретиться, но сегодня я пережил бесценные мгновения, напомнившие мне о том, почему я так люблю Формулу 1».

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