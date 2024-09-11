Риккардо: Надеюсь, мы заработаем несколько очков

В двух последних Гран При гонщики RB не заработали очков и надеются прервать эту серию в Баку…

Даниэль Риккардо: «С нетерпением жду гонку в Баку. Как и на любой другой уличной трассе, здесь важно поскорее найти пределы возможного.

Команда в Фаэнце упорно работает, с нетерпением жду возможности опробовать обновлённую машину в этот уик-энд. Впереди интересный Гран При, уверен, мы сможем заработать несколько очков».

Юки Цунода: «Мне нравится бакинская трасса с необычным сочетанием длинного скоростного участка от последнего правого поворота до первого, с узким отрезком в старом городе. В прошлом она подходила нашей машине, я дважды зарабатывал там очки.

Стены расположены близко, при пилотировании нужно быть особенно точным. В этом году некоторые барьеры отодвинули, добавили дополнительные ворота для эвакуации машин, что уменьшит вероятность выезда автомобиля безопасности.

Гонка в Баку держит вас в напряжении, вы постоянно переключаете передачи, как и в Сингапуре, где пройдёт следующий этап».

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