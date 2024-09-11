Украина проиграла Чехии, молодежка пробилась на Евро, проблемы Довбика продолжаются. Главные новости за 10 сентября

Сине-желтые провально стартовали в Лиге наций

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Сборная Украины проиграла Чехии в Лиге наций

Команда Сергея Реброва после 1:2 с Албанией проиграла еще в Праге — 2:3. Украинцы все время отставали в счете, и по итогу не успели его сравнять. Голы за наших забили Ванат и Судаков, но, конечно, от последнего места в группе они не спасли.

Украина U-21 пробилась на Евро-2025, одолев Северную Ирландию

А вот здесь сплошной позитив. Украина U-21 добыла 8-ю победу в 8 матчах отбора — на сей раз, на поле крепкой Северной Ирландии, ранее остановившей Англию. Голы за наших забили Волошин и Брагару. Тренер команды Унаи Мельгоса проделал отменную работу.

Остальная Лига наций: победа Англии, ничья Германии, Грузия во главе группы

Центральный матч дня сыграли в Амстердаме Нидерланды и Германия — их перестрелка завершилась результативной ничьей 2:2. Также вторую кряду победу со счетом 2:0 добыла под руководством Ли Карсли Англия — теперь ее жертвой стали финны. Армения Александра Петракова на чужом поле проиграла Северной Македонии (0:2). А вот группы Украины сенсационно возглавила Грузия, победившая в Албании 1:0.

"Ингулец" передумал сниматься с розыгрыша УПЛ

Ранее президент "Ингульца" Александр Поворознюк угрожал сняться после того, как новый стадион клуба не допустили к УПЛ. Тем не менее, уже вчера в Одессе "Черноморец" выпустил афишу, согласно которой матч с "Ингульцом" все-таки состоится 14 сентября. Вдобавок и инсайдеры разузнали, что Поворознюк передумал.

Довбик, скорее всего, пропустит следующий тур Серии А

Травма форварда "Ромы" и сборной Украины не очень серьезная, но клуб дождется полного выздоровления и, как сообщают СМИ, матч 4-го тура с "Дженоа" Руслана Малиновского Артем пропустит. Напомним, после переезда в Италию украинец еще не забивал голов и не отдавал ассистов.

КДК УАФ оштрафовал "Карпаты" и "Кривбасс"

На поле "Карпаты" разбили "Кривбасс" 3:0, после чего тренеры поскандалили. В итоге "Кривбасс" был оштрафован за несдержанность Юрия Вернидуба на 75,000 гривен, а вот "Карпаты" за слова Игоря Ермакова выплатят целых 100,00.

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