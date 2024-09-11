ВИДЕО. В реванше не будет повторять? Фьюри сбил тайского боксера с ног

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри продолжает готовиться к реваншу с украинцем Александром Усиком.

Тайсон провел тренировку с тайскими боксерами. Фьюри продемонстрировал свой удар ногой, сбив тайского боксера с ног.

Ранее руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

ВИДЕО. Сбил с ног. Фьюри готовится к бою с Усиком с тайскими боксерами

sport.ua