Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

Тайсон оставил послание Усику перед реваншем в декабре. Британец вспомнил, что никогда не проигрывал в реваншах.

«Мои реванши всегда заканчиваются одинаково», – написал Тайсон в Инстаграме.

Фьюри за карьеру побеждал во всех реваншах – против Макдермотта, Чисоры и Уайлдера.

ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем

sport.ua