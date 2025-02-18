Фрэнк УОРРЕН: «Дюбуа травмировал Усика и создал ему очень много проблем»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится бой за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе – на ринге сойдутся обладатель пояса Даниель Дюбуа и претендент Джозеф Паркер.

Промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением о предстоящем поединке и признался, что уверен в победе британского боксера:

«Нас ждет невероятный бой. Оба боксера подходят к нему в оптимальной форме. В последних четырех поединках Дюбуа встретился с очень сильными соперниками. Мне кажется, такого уровня оппозиции нет у других боксеров супертяжелого веса.

Нельзя забывать, что Даниеля считали аутсайдером, но он доказал, что умеет удивлять и побеждать. Даже в поединке с Усиком он создал много проблем и травмировал украинца. Британец – потрясающий панчер.

Дюбуа обладает крепким подбородком, его так и не сумел никто нокаутировать. Самая большая проблема, которая у него была за всю карьеру, – это разрыв сетчатки. Усик считается лучшим супертяжем поколения, но Даниель доставил украинцу очень много проблем», – сказал Уоррен.

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sport.ua