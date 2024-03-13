Тренер сборной объяснил, почему украинцы вернулись без путевок на Олимпиаду

Скриншот. Дмитрий Сосновский

В итальянском городе Бусто-Арсицио прошел мировой отборочный турнир по боксу, где разыгрывались олимпийские лицензии.

Главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал выступление своих подопечных:

– К сожалению, наши боксеры вернулись домой без пропусков на Игры в Париже. Мне уже приходилось читать комментарии некоторых экспертов, что это катастрофическое выступление украинской сборной. Я считаю, что трагедии не произошло, хотя в Италии действительно не все оправдали надежды. Поэтому на последнем отборочном турнире в мае в Таиланде не обойдется без кадровых изменений.

Всегда пытаюсь реально оценивать ситуацию, и спад в украинском боксе начался не сейчас, а 4-5 лет назад. И за тот сезон, что я снова у руля национальной сборной, трудно вернуть утраченные позиции. Тем более что конкуренция на международной арене буквально во всех весовых категориях заметно возросла. Вот почему следует еще более требовательно относиться к выполнению своих обязанностей. И речь идет не только о работе тренерского штаба, но и непосредственно о боксерах.

Конечно, при желании можно было сетовать на предвзятое судейство в Италии, однако я не буду этого делать. Имеем то, что имеем. Все ребята старались. Настрой был максимальным. Обидно за Дмитрия Замотаева (51 кг), который вынужден был сойти с дистанции из-за рассечения. Нехватка опыта помешала лучше выступить на таких престижных соревнованиях Олегу Чулячееву (57 кг) и Даниилу Заморилу (63 кг). А Дмитрию Ловчинскому (свыше 92 кг) помешала выйти на пик спортивной формы травма ноги во время заключительного этапа подготовки.

Большего ожидал от нашего наиболее именитого боксера, выступавшего в Италии, – Юрия Захареева (71 кг). В поединке с колумбийцем он в третьем раунде притормозил, хотя у него очень быстрые руки. В итоге неожиданное поражение. Видимо, Захарееву и Сергею Горскову (92 кг) не пошло на пользу, что перед отъездом в Италию они готовились не в сборной, а в Черногории под руководством своих личных тренеров.

Следует отметить, что состав сборной формировался по спортивному принципу. В первую очередь, нужно было в ноябре прошлого года стать чемпионом Украины, затем успешно пройти проверку боем на январском международном турнире в Венгрии. Убежден, что в Италии выступали наши сильнейшие атлеты, за исключением весовой категории 92 кг, где Аркадий Карцан пока не может помочь по состоянию здоровья.

Вот почему критика должна быть справедливой и конструктивной. Сейчас нашим ребятам очень нужна поддержка. Над исправлением ошибок обязательно поработаем. Уже в конце марта начинаем подготовку к майскому отборочному турниру в Таиланде. Я верю, что в олимпийском Париже лидер сборной Украины Александр Хижняк не будет одинок.

sport.ua