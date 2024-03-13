Дуэль русских вратарей в НХЛ: феноменальный Шестеркин остановил «Каролину» с Кузнецовым

«Рейнджерс» обыграли «Каролину» в матче НХЛ

Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports

1/2 Голкипер «Рейнджерс» отразил 28 бросков и оформил второй «сухарь» подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Рейнджерс» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Фокс — 11 (Крайдер, Линдгрен), 19:52 — 0:1.

Вратари: Кочетков (58:00) — Шестеркин.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 28 (5+11+12) — 24 (11+5+8).

Наши: Кузнецов (15.37/3/0), Орлов (18.15/3/0), Свечников (19.09/4/0) — Панарин (16.58/0/0).

13 марта. Роли. PNC Arena.

После дедлайна наиболее интересно следить за командами, которые пошумели перед закрытием рынка. «Каролина» — одна из них. «Харрикейнз» усилили и без того крепкий состав, выменяв Джека Гюнцеля из «Питтсбурга» и Евгения Кузнецова из «Вашингтона». Приятной новостью для главного тренера Рода Бриндамора стало возвращение голкипера Фредерика Андерсена. Датчанин пропустил больше четырех месяцев из-за проблем со здоровьем, а после восстановления уже успел оформить две победы.

Однако на матч с прямым конкурентом по дивизиону и конференции — «Рейнджерс» — Бриндамор выпустил Петра Кочеткова. Сложившаяся дуэль российских вратарей держала в напряжении до последних секунд. Кочетков и Игорь Шестеркин выдали суперматч — и победителем из него вышел голкипер ньюйоркцев.

Бриндамор поднял Кузнецова во второе звено, объединив с другим новичком Гюнцелем и Мартином Нечасом. С последним, интересно заметить, одно время индивидуально работал известный в прошлом нападающий, а ныне тренер московского «Спартака» Алексей Ковалев. Тройка смотрелась симпатично, создав несколько опасных моментов. Заметно, что партнеры чувствовали друг друга, несмотря на то, что играют вместе совсем недавно.

Пробить Шестеркина «Каролине» так и не удалось, но тройка Кузнецова стала самой опасной в команде, если судить по показателю xG (ожидаемые голы). Евгений не воспользовался тонкой передачей Нечаса во втором периоде, когда чех нашел его на пятаке. Шестеркин показал чудеса реакции и отбил шайбу блином.

«Рейнджерс» и «Каролина», конкурирующие за лидерство Столичного дивизиона, выдали матч уровня плей-офф, когда все решила одна шайба. Герой игры среди полевых — защитник «Рейнджерс» Адам Фокс. Именно американец расколдовал ворота. Не обошлось, правда, без курьеза. Кочеткова подставил свой же защитник. Брэди Шей срезал шайбу в ворота после безобидного наброса на пятак. Голкипер не успел перекрыть низ после рикошета и пропустил в домик.

В остальных эпизодах Кочетков действовал не менее феноменально, чем Шестеркин. Больше всего нагрузки пришлось именно в первом периоде. Ньюйоркцы лучше начали матч, и только сейвы Петра не позволили гостям оторваться по счету. Достаточно вспомнить, как Кочетков прочитал действия забытого на пятаке Микки Зибанежада и не дрогнул, когда один на один с вратарем выскочил Алекс Лафренье.

Время Шестеркина наступило позднее, начиная со второго периода. «Каролина» активизировалась. Теперь уже Игорю пришлось демонстрировать все вратарские навыки. Больше всего проблем «Рейнджерс» доставила именно тройка Кузнецова. Хороший момент не использовал Андрей Свечников после потери перехвата в чужой зоне.

Шестеркин сегодня играл на уровне вратаря — обладателя «Везины Трофи». 28 отраженных бросков — не самые впечатляющие цифры. Скорее, это средний объем работы для голкипера в матчах НХЛ. Самое главное, что Игорь не дрогнул и сохранил для команды минимальный перевес. Одна ошибка или мелкая помарка перечеркнула бы все старания и оживила бы «Каролину».

Шестеркин оформил второй «сухарь» подряд. 10 марта россиянин остановил нападение «Сент-Луиса», а сегодня поиздевался над «Каролиной». Кочетков провел не менее яркий матч — все испортил рикошет от собственного защитника. Как бы то ни было, «Рейнджерс» обыграли прямого конкурента и увеличили отрыв от «Харрикейнз» до шести очков. Команда Питера Лавиолетта не теряет надежды выиграть Восточную конференцию.

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