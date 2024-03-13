Ньюи пропустит этап в Австралии, но прилетит в Сузуку

Мы рассказывали, что по информации немецкого Auto Motor und Sport руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер готов отстранить Эдриана Ньюи от работы в команде и полностью перевести его на проект гиперкара RB17. Более того, в прессе циркулируют слухи, что знаменитый конструктор вообще может прекратить всякое сотрудничество с Red Bull и продолжить карьеру в Ferrari или Mercedes.

Однако источники PlanetF1 уверяют, что в Red Bull Racing нет никаких опасений относительно того, что Ньюи может сменить работодателя.

Эдриан Ньюи действительно сейчас больше работает над проектом RB17, но его не отстраняли от обязанностей в команде Формулы 1. При этом Ньюи не прилетит на следующий этап сезона в австралийский Мельбурн.

Однако в Red Bull Racing подтвердили, что Эдриан Ньюи планирует посетить Гран При Японии в Сузуке, который пройдёт в начале апреля.

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